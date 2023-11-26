Санкт-Петербург, 26 ноября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Внешний дизайн «СКА Арены» был вдохновлён фигурным катанием. Об этом 26 ноября заявил журналистам генеральный директор объекта Дмитрий Сватковский.

Александр Гальперин/РИА Новости

«По внешнему дизайну в первую очередь вдохновлялись фигурным катанием. На металлическом фасаде — элементы фигурного катания. Это узоры фигуриста на льду», — сказал Сватковский.

Он добавил, что дизайнеры вдохновлялись также историей, космосом и спортом.

«СКА Арена» 9 декабря должна принять Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Новая арена будет вмещать более 21,5 тыс. зрителей.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Санкт-Петербурге завершили монтаж центральной части архитектурного фасада «СКА Арены». На проектную отметку +45 метров поднят блок из двух ферм весом 74,8 тонны, а всего в центральной части фасада смонтированы 222 блока.