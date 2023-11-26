Москва, 26 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Ряд стран на Западе пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить оттуда Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту «России-1» Павлу Зарубину.

РИА Новости

«Ну понимаете, где-то, наверное, три, четыре, пять лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведётся в лоб напрямую, с открытым забралом. Действительно, целый ряд стран пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха по-прежнему, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли могут претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что некоторые государства пытаются вытеснить Россию из Нагорного Карабаха, но никто не сможет сыграть такую роль гаранта мира и стабильности в регионе кроме России. Российское руководство будет продолжать усилия по урегулированию в Карабахе, заключил он.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что американские власти намерены добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. При этом он пояснил, что США готовы предложить на замену миротворцам РФ некую альтернативу, но уточнений приводить не стал.

Ранее, 6 ноября, Минобороны РФ объявило о завершении ротации личного состава российских миротворцев в Карабахе и отправке в Россию техники и вооружения для проведения планового ремонта. Также Минобороны сообщало о свёртывании миротворцами двух наблюдательных постов в Мартунинском и Мардакертском районах. Миротворческий контингент продолжает взаимодействие с Баку и Степанакертом в целях соблюдения гуманитарного права.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября МЧС России доставило в Ереван 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха. Тогда в ведомстве рассказали, что в состав помощи входят продукты питания, одеяла и передвижная электростанция. Также сообщается, что оказать помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха было поручено президентом России Владимиром Путиным и правительством РФ.