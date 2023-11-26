Москва, 26 ноября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже фактически создана единая система противовоздушной обороны (ПВО), поскольку с каждым из государств — членов организации у России есть соответствующие двусторонние соглашения, заявил 26 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Ранее президент России Владимир Путин отметил, что проведена большая работа по формированию единой системы противовоздушной обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности. Журналисты телеканала «Россия-1» в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» спросили Шойгу, когда завершится создание единой системы.

«Фактически она создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашения с каждым из государств. И с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном и, естественно, с Белоруссией», — ответил министр обороны.

В рамках подписанных соглашений проводятся учения, система поддерживается в боевом состоянии, отметил Шойгу. Объединённая система ПВО есть у Содружества Независимых Государств, а если потребуется «документальное оформление» единой системы в рамках ОДКБ, это будет сделано, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум ранее, соглашение между Россией и Киргизией о создании объединённой системы ПВО вступило в силу в ноябре 2023 года. Она является частью объединённой системы ПВО стран — участниц СНГ. Президент Киргизии Садыр Жапаров в октябре 2023 года ратифицировал соответствующее соглашение.

Киргизия предоставит для реализации проекта земельный участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте. Выступая на церемонии празднования 20-летия открытия базы, Жапаров выразил уверенность, что объединённая система ПВО будет работать эффективно и будет способствовать укреплению взаимоотношений двух стран в военной сфере.