Тула, 26 ноября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В Туле начали восстанавливать окна в многоэтажке, повреждённые беспилотником. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в правительстве Тульской области.

Отмечается, что восстановление остекления уже ведётся. По словам источника, люди ожидают завершения работ, они разместились у родственников.

«На данный момент окна ещё не восстановили», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, обломки украинского беспилотника, перехваченного над Тульской областью в ночь на 26 ноября, попали в одну из многоэтажек в Туле. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью над регионом были перехвачены два вражеских беспилотника. Их сбили средства ПВО. Один из аппаратов после потери управления врезался в многоквартирный жилой дом. Здание серьёзно не пострадало, но обломки повредили остекление в трёх квартирах. Одного из жильцов порезало осколками.

Момент попадания беспилотника в жилой дом на улице Хворостухина попал на видео. Власти пообещали в ближайшее время восстановить остекление, жильцов пострадавшего подъезда на время разместили в детском саду. Позже они вернулись домой. Людям из пострадавших квартир предложили номера в гостиницах.