Москва, 26 ноября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе, 27 ноября — 3 декабря, выступит с обращением к участникам Всемирного русского народного собора и встретится с молодыми учёными, сообщил 26 ноября журналист Павел Зарубин.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Президент на (следующей — Прим. ред.) неделе обратится к участникам Всемирного русского народного собора, и это явно будут весьма важные заявления, учитывая, какие события переживает русский мир», — сказано в опубликованном в Telegram-канале Зарубина анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

Также глава государства на предстоящей неделе откроет несколько новых медицинских объектов, пообщается с молодыми учёными и с участниками наблюдательного совета движения детей и молодёжи «Движение первых», сообщил Зарубин.

Всемирный русский народный собор пройдёт 27–28 ноября в Москве, мероприятие состоится в 25-й раз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не исключил, что глава государства посетит собор.

Мероприятие проводится по инициативе РПЦ. В ходе собора 2023 года предполагается обсудить вопросы, связанные с миссией русского народа, русского церковного ответа на вызовы времени, жизни современной русской семьи. Тематические секции пройдут в залах Храма Христа Спасителя, пленарное заседание состоится в Кремлёвском дворце.