Москва, 26 ноября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» в Москве открылся День Нижегородской области, говорится в пресс-релизе организаторов.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

«Мы постарались сделать максимально насыщенным День Нижегородской области. Наша задача — чтобы как можно больше людей узнали о потенциале региона, его красоте, истории, культуре и захотели сюда приехать», — сказал на открытии глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что выставочное пространство позволяет провести мероприятия разного формата — от традиционного свадебного обряда до оперного концерта, представить самые яркие проекты. Выставка-форум «Россия» — это очень нужное для людей мероприятие, уточнил Никитин.

«Уникальная, гениальная инициатива нашего Президента, нужная, чтобы каждый человек узнал, насколько богата Россия: людьми, достижениями, историей и планами на будущее. Я с огромным интересом ознакомился со всеми стендами», — добавил он.

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В программе стенда региона — лекции о Нижнем Новгороде, мастер-классы по народным художественным промыслам Нижегородской области, викторины и настольные игры для взрослых и детей, а также dj-сеты в рамках статуса «Нижний Новгород — Молодежная столица».

Также в рамках Дня региона станет свадебная церемония, которая пройдет по обычаям Нижегородской губернии: например, перевязывание ладоней рушником, благословение на шубе и выкуп с продажей Куста — свадебного деревца.

Гостей также пригласят на традиционные ярмарочные гуляния и шоу «Нижний Новгород — 100% настоящая Россия», выступит группа Uma2rman. Завершит культурную программу региона концерт нижегородского оркестра старинных инструментов La Voce Strumentale.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 ноября на выставке-форуме стартовали недели макротерриторий, во время которых регионы представят свой туристический потенциал: культурные, исторические и географические особенности.

Выставка открылась 4 ноября и продолжит работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все российские регионы. Вход для посетителей бесплатный. Выставку посетили уже более миллиона человек.