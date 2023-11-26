Оренбург, 26 ноября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 1:1.

Дарья Драй ИА REGNUM

На 50-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов восстановил равновесие на 65-й минуте, реализовав пенальти.

Таким образом, «Ахмат» прервал серию из пяти поражений в матчах чемпионата России

На сегодняшний день «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 14 очков. «Ахмат» идёт на 14-м месте с 14 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московское «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2. Решающий мяч забил форвард Константин Тюкавин на 74-й минуте.

До этого санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Сочи» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. После этой игры «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.