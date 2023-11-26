* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 26 ноября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск пресс-секретаря американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Энди Стоуна. Соответствующая информация появилась в базе ведомства 26 ноября.

Социальные сети Энди Стоун

«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — гласит сообщение в базе.

По какой именно уголовной статье разыскивается Стоун, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников Meta за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Дело было возбуждено по двум статьям УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Содействие террористической деятельности».

Стоун тогда сообщил, что Meta сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах в тех случаях, когда эти призывы касаются военнослужащих ВС РФ и граждан России, в том числе президента России Владимира Путина, поскольку такие призывы якобы являются политическими высказываниями.

В ноябре 2022 года Министерство юстиции внесло Meta в список экстремистских организаций. Ранее соответствующее решение принял Тверской суд Москвы. В марте 2022 года представители ФСБ в ходе судебного заседания заявили, что деятельность Meta в России должна быть немедленно запрещена.