Калининград, 26 ноября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. В Калининградской области очередь грузовиков на границе с Литвой выросла до 100 машин, ещё 25 ожидают пропуска на нейтральной полосе. Об этом 26 ноября сообщила глава пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

Виталий Невар/ТАСС

«Очередь перед МАПП «Чернышевское» — 100 машин, ещё 25 машин находятся на нейтральной полосе», — приводит слова Ивановой ТАСС.

Она добавила, что за сутки на выезд из Калининградской области литовская сторона оформила всего 50 большегрузов. При этом на въезд в область российские таможенники оформили 150 грузовиков.

Иванова отметила, что литовская сторона никак не объяснила замедление работы. Также она пояснила, что очередь на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала накапливаться с 24 ноября.

Как ранее сообщало ИА Регнум, очередь из 80 грузовиков образовалась перед автомобильным пунктом пропуска в посёлке Чернышевское. Причина — замедленная работа литовских таможенников. Официальных разъяснений со стороны Литвы не поступало.

В сентябре Литва закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами, оставив исключение для тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из неё.