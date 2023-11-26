Москва, 26 ноября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Ситуация с блокадой украинских перевозчиков на польской границе слишком мелкая для вмешательства Еврокомиссии или других стран, а потому все, в том числе и глава киевского режима, пустят события на самотёк. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

DAREK DELMANOWICZ/ЕРА/ТАСС

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что Украина испытывает трудности на границе с Польшей из-за блокады пунктов пропуска польскими перевозчиками. По мнению Зеленского, польской стороне нужно дать немного больше времени для решения вопросов, а украинской, в свою очередь, иметь взвешенную политику. Киевский лидер также заявил, что у страны есть план в этом отношении, которому будут следовать для урегулирования ситуации на границе.

По мнению политолога Безпалько, у главы киевского режима в действительности нет никакого плана по урегулированию ситуации с польскими властями.

«Он просто пытается сгладить острые углы в сложившихся обстоятельствах. Весь план Зеленского — просто не возмущаться этим фактом слишком сильно и пытаться надавить на Польшу через Брюссель или Вашингтон. Вероятно, рано или поздно это всё равно закончится, и тогда Зеленский может сказать, вот, наш план сработал», — поделился Безпалько.

Он обратил внимание, что несмотря на сложности в экономических отношениях между Польшей и Украиной, политические элиты Варшавы пытаются всячески поддерживать Киев как инструмент давления на Москву. Но в экономическом секторе возникли острые противоречия, которые, однако, не являются первостепенными, а потому к их разрешению пока не подключаются Еврокомиссия и США.

«Еврокомиссия не хочет раздражать польское правительство и польских фермеров. В ЕК ситуация кажется патовой, потому что хочется поддержать обе стороны, но это невозможно. Поэтому пока всё оставили на самотёк в надежде, что ситуация как-то сама разрешится. Кроме того, для ЕК этот вопрос достаточно мелкий по сравнению с другими проблемами», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что страны Евросоюза сейчас озабочены вопросом с поставками снарядов Украине, на производство которых нет ни денег, ни достаточных мощностей. В сравнении с этим ситуация с личными интересами перевозчиков и польских фермеров выглядит незначительной и малоинтересной. Кроме того, Безпалько предложил не забывать, что Польша является частью Евросоюза, а Украина по-прежнему нет. И в этом случае Еврокомиссия по умолчанию будет поддерживать страну, которая входит в состав ЕС.

Также политолог отметил, что снижение количества перевозок будет влиять на украинские доходы и экономический сектор страны. Но это не разрушит украинскую экономику, поскольку она и так уже в достаточной степени, как заметил Безпалько, разрушена. К тому же перевозки не являются основополагающим фактором для экономики Украины, которая остаётся на содержании у европейских и американских партнёров.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой обратился к польским властям с требованием закончить «позорную блокаду» границы с Украиной. Она слишком дорого обходится украинцам, сказал чиновник. По его словам, «гигантский вклад Польши в победу Украины» сводится на нет рядом маргиналов, которые блокируют поставки гуманитарных товаров в страну, второй год «защищающую безопасность Европы».

Как передавало ИА Регнум, замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич заявил, что из-за блокировки польско-украинской границы начались проблемы с поставками топлива в стране.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной (Дорхуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава-Русская) и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока правительство Польши и власти ЕС не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала специальной военной операции России. Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.