Тула, 26 ноября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Обломки украинского беспилотника, перехваченного над Тульской областью в ночь на 26 ноября, попали в одну из многоэтажек в Туле. Один человек получил ранения, в трёх квартирах выбило стёкла. Идёт работа по устранению повреждений.

rosguard. gov.ru

Ночная атака

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью над регионом были перехвачены два вражеских беспилотника. Их сбили средства ПВО. Один из аппаратов после потери управления врезался в многоквартирный жилой дом. Здание серьёзно не пострадало, но обломки повредили остекление в трёх квартирах. Одного из жильцов порезало осколками.

«Лёгкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь», — приводит слова Дюмина пресс-служба правительства области.

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Момент попадания беспилотника в жилой дом на улице Хворостухина попал на видео.

Власти пообещали в ближайшее время восстановить остекление, жильцов пострадавшего подъезда на время разместили в детском саду. Позже они вернулись домой. Людям из пострадавших квартир предложили номера в гостиницах.

Беспилотников было четыре

В общей сложности над территорией Тульской области были перехвачены четыре беспилотника. Два сбили ночью средства ПВО, ещё один был подавлен средствами РЭБ. Позднее губернатор сообщил о четвёртом уничтоженном аппарате. Пострадавших и разрушений не было.

БПЛА атаковали и другие регионы России

По данным Минобороны, с начала суток 26 ноября с нескольких регионах России сбиты свыше 20 украинских беспилотников. Ночью над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями уничтожено 11 БПЛА, утром — ещё девять. Около 9:30 мск четыре аппарата были уничтожены в небе над Брянской, Смоленской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что БПЛА были сбиты над Дзержинским и Жуковским районами. Пострадавших и разрушений нет.

Ограничения в аэропортах Москвы

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово утром экстренно приостановили вылеты и прилёты. По данным портала Flightradar, во Внуково два воздушных судна находились в зоне ожидания, были задержаны вылеты трёх рейсов. В Домодедово задержали один рейс. После временной остановки аэропорты возобновили работу в штатном режиме. Уходов самолётов на запасные аэродромы не было, заявили в Росавиации.