Москва, 26 ноября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остаётся востребованным объединением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, позиция Еревана хорошо известна. Не во всем Москва может согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность, все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока, подчеркнул Песков.

«Поэтому мы надеемся, что именно таким путём мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян также обвинил Россию в затягивании поставок оружия в Армению и предложил Москве сократить долг Еревана за непоставленное оружие. Вместе с тем он заявил, что власти Армении считают Россию дружественной страной.

Ранее Пашинян отказался участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоялся 23 ноября в Минске, и обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении, объяснив этим своё решение не приезжать на встречу.

При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из организации или приостанавливать членство в ОДКБ, поскольку решения по таким вопросам должны приниматься «исходя из государственных интересов».