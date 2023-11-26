Вашингтон, 26 ноября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Немецкие танки Leopard, американские Abrams и британские Challenger не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на военных экспертов.

Сергей Корсун ИА Регнум

В статье указывается на то, что танки Leopard, Challenger и Abrams до сих пор не стали «волшебным оружием», в результате Украина должна решить, как ей лучше всего использовать свой ограниченный арсенал в условиях наступления зимы, медленных наступательных операций и усиливающегося наступления Вооружённых сил России.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства. 17 июня Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что танки Abrams не сыграют существенной роли на поле боя, так как Соединённые Штаты Америки передали Украине недостаточное количество таких боевых машин.

Ранее о том, что американские танки Abrams не способны изменить ход конфликта на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стефану Гарднеру. По его словам, Вооружённые силы России успешно подрывают каждую боевую машину, приближающуюся к оборонительной линии.