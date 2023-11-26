Лондон, 26 ноября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Бывший вратарь английского футбольного клуба «Челси» и сборной Чехии Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге в составе североирландского клуба «Белфаст Джайантс», сообщили в официальном аккаунте лиги в соцсети X (Twitter).

Наталия Федосенко/ТАСС Петр Чех

Чех принял участие в матче своего клуба против «Глазго Клэн», он появился на льду в конце третьего периода вместо другого вратаря команды, получившего травму, и провёл на площадке пять минут, отразив один бросок.

Соглашение с «Белфаст Джайантс», действующим чемпионом Великобритании, Чех заключил в ноябре 2023 года, клуб арендовал вратаря у «Оксфорд Сити Старз» (выступает во втором дивизионе).

Футбольную карьеру Чех закончил в 2019 году. Он играл за ряд чешских, французских и английских клубов, наибольших успехов добился с «Челси» — в составе лондонского клуба он четыре раза выигрывал национальный чемпионат и по разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В составе сборной Чехии вратарь провёл 124 игры, что является рекордным показателем, и выиграл бронзовые медали на чемпионате Европы 2004 года.

На хоккейную площадку Чех выходил и по ходу своей футбольной карьеры. В частности, в августе 2017 года он провёл в воротах один период в ходе товарищеского матча, посвящённого чешскому хоккеисту Мартину Гавлату.