Москва, 26 ноября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Армения в 2023 году вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в Россию, поднявшись с шестого на пятое место с объёмом в 5,6 млн долларов. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на статистику крупнейших поставщиков данного напитка в страну в январе–сентябре текущего и прошлого годов.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Отмечается, что всего за этот период 2023 года Россия импортировала виски на 262,5 млн долларов, что почти в четыре раза больше, чем было поставлено с января по сентябрь 2022 года.

По данным агентства, большая доля всего объёма снова пришлась на Латвию, которая отгрузила продукции на 190,6 млн долларов, одновременно с этим в сравнении с прошлым годом поставки выросли более чем в шесть раз.

Уточняется, что Литва также заметно нарастила объёмы поставок, расположившись на втором месте. Эта страна отгрузила в денежном выражении в девять раз больше виски, чем в 2022 году — на 28,9 млн долларов.

В пятёрку лидеров вошли также Великобритания (10,4 млн долларов, снижение по сравнению с 2022 годом на 18%), Франция (7 млн долларов, нарастила поставки в 1,5 раза) и Армения (5,6 млн долларов, увеличила отгрузки в 2,5 раза).

Агентство отметило, что из списка крупнейших поставщиков исчезла Испания, опустившись с третьего на седьмое место. В 2023 году эта страна поставила виски на 30% меньше, чем в январе–сентябре прошлого года (всего на 3,7 млн долларов). При этом Китай вошёл в десятку крупнейших поставщиков, поднявшись с двенадцатого места на девятое. За год КНР нарастила поставки более чем в пять раз, отгрузив напитка почти на 2 млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, поставки французского молодого вина в Россию упали на 40% из-за повышения пошлин для недружественных стран, но импортёры продолжают работать и запускать собственное производство.

По словам директора по импорту компании Ladoga Дмитрия Журкина, в 2023 году предприятие ввезло в Россию только 11 тыс. бутылок Божоле Нуво, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошедшего года.

В январе 2023 года производство вина в России возросло на 45,9% в сравнении с прошедшим годом и составило 1,6 млн дал. Как сообщили в Росалкогольрегулировании, производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта возросло на 2,8% (213,3 тысячи дал), а виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом уменьшилось на 51,1%, (3,1 тыс. дал). Общий объём производимой в России плодовой алкогольной продукции в январе уменьшился на 28% (523,5 тыс. дал), а объём производства ликёрных вин увеличился на 90,1% (69,8 тыс. дал).