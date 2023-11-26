Киев, 26 ноября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. На Украине в Киевской области отключили мощные магистральные линии электропередачи. Об этом заявил глава национальной энергетикой компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что ночью в Киеве отключились несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева.

«У нас из-за этого были риски, мы могли ввести некоторые ограничения энергопотребления до восстановления, но нам удалось пройти день без отключений», — заявил он.

По его словам, ранее большое количество энергоблоков были выведены в аварийный ремонт, в связи с этим Украина запрашивала помощь у соседних государств. Кудрицкий призвал сограждан экономить электроэнергию и без надобности её не включать.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве и двух областях Украины в ночь на 26 ноября объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в столице страны, а также в Киевской и Черкасской областях.

Украинское издание «Страна. ua» сообщило о звуках взрывов в Киевской области. Подробности инцидентов тогда не приводились. На Украине в ночь на 26 ноября взрывы были слышны в Черкассах.

Ранее украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» на фоне похолоданий призвала жителей Украины как можно чаще экономить электроэнергию. В компании добавили, что похолодание увеличило нагрузку на всю энергосистему страны, поэтому сократить потребление электроэнергии важно на протяжении всего дня, особенно в самый критический промежуток — с 17:00 до 19:00.

В конце октября глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что общий долг Украины на рынке электрической энергии превысил отметку в 60 млрд гривен (1,6 млрд долларов). Он отметил, что расчёты относительно тарифов на электроэнергию на следующий, 2024 год уже переданы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.