Лос-Анджелес, США, 26 ноября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Специалисты Калифорнийского университета выявили, что на иммунитет человека и его способность уничтожать раковые клетки положительно влияет кислота, содержащаяся в говядине и молочных продуктах. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature.

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Учёные в экспериментах на мышах проанализировали разные вещества на их способность активировать клетки иммунитета и выявили, что транс-вакценовая жирная кислота, которая содержится в говядине, баранине, молоке и сливочном масле, показала себя лучше остальных веществ по обнаружению и уничтожению раковых клеток. Уточняется, что кислота особенно эффективно подавляла рост опухолей кожи и толстой кишки у мышей.

В заключении научного труда говорится, что транс-вакценовую кислоту можно давать в качестве пищевой добавки для стимулирования иммунитета онкобольным людям, но перед этим необходимо провести дополнительные исследования.

Как передавало ИА Регнум, ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра колопроктологии имени А. Н. Рыжих разработали технологию на основе искусственного интеллекта для выявления рака прямой кишки.

По словам учёных, система, созданная на основе искусственного интеллекта, под названием ArtInCol способна находить незаметные новообразования в толстой кишке, что, в свою очередь, поможет снизить заболеваемость и смертность от рака прямой кишки.