Москва, 26 ноября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Киев допускает дискриминационные заявления в адрес проживающих на Украине русских, в этом и проявляется вся суть киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своём Telegram-канале.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

Комментируя слова председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что права русских на Украине должны быть ущемлены, Песков отметил, что в антирусских заявлениях и состоит суть киевского режима.

«Мы поэтому его называем режимом. Мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских. Поэтому только в режиме могут быть такие заявления», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Стефанчук заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены, а русских национальных меньшинств в стране нет и не может быть. По его словам, принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах не распространяется на русских.

Кроме того, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила 9 ноября, что в стране не существует русского национального меньшинства. По её словам, на Украине нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство, а есть украинцы, часть из которых разговаривает на русском языке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления представителей киевского режима, подчеркнула, что они являются нацистами XXI века.