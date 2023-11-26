Москва, 26 ноября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Две украинские ракеты, выпущенные из комплекса С-200, перехвачены российскими средствами ПВО над Азовским морем. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Минобороны РФ/ТАСС

Киевский режим, отметили в ведомстве, пытался осуществить террористическую атаку по объектам на территории России с применением зенитных ракет С-200. Перед запуском их переоборудовали для поражения наземных целей.

«Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря», — указано в сообщении.

Ракеты были сбиты около 11:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны проинформировали о перехвате более чем 20 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Около 9:30 мск 26 ноября четыре вражеских БПЛА были уничтожены в небе над Брянской, Смоленской и Тульской областями. Ранее утром девять аппаратов сбили над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Ночью над этими же регионами уничтожено 11 БПЛА.