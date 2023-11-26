Варшава, 26 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Мэр Львова Андрей Садовой на польском языке обратился к Польше, призвав руководство страны остановить блокировку КПП на границе с Украиной.

Zuma\TASS

«Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? Цена слишком высока», — написал он на своей странице в социальной сети.

Он также назвал польских перевозчиков, которые блокируют границу, «группой маргиналов».

Причины блокировки КПП польскими перевозчиками

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной (Дорхуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава-Русская).

Они потребовали восстановить разрешительный принцип для следующих в Евросоюз украинских перевозчиков, отказывать в регистрации в Польше транспортных компаний с капиталом за пределами ЕС, организовать отдельную линию в электронной очереди для автомобилей с номерами ЕС и другое.

Польские перевозчики также подозревают украинскую сторону в недобросовестной конкуренции: регуляторы на Украине используют коррупционные схемы, чтобы продвигать в обход электронной очереди нужных им перевозчиков.

Ряд украинских экспертов усматривают корень проблемы с недовольством польскими перевозчиками в сближении их страны с Евросоюзом.

Последствия блокировки КПП

Борясь с демпингом со стороны украинских коллег, бастующие польские дальнобойщики задержали въезд на Украину и выезд с неё тысяч грузовиков. Среди фур, которые застряли в бесконечных очередях на трёх пограничных переходах для большегрузов — машины, которые везут на Украину то, что называется «продукцией военного и двойного назначения». Волонтёры, которые работают на ВСУ, пожаловались в соцсетях, что границу не могут преодолеть партии топлива для военной техники, тепловизоры, аптечки. Из-за конкурентной борьбы польских и украинских «дальнобоев» границу Евросоюза не могут преодолеть и разного рода технические устройства. В списках «застрявшего на границе» — дроны.

Из-за блокировки польско-украинской границы на Украине начались проблемы с поставками топлива. Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич отметил, что есть возможность компенсировать утраченные возможности украинских аграриев по экспорту через границу с Польшей, используя морской и железнодорожный транспорт.

Украинское издание «Страна. ua» сообщило, что забастовки перевозчиков на границе с Польшей наносят серьёзный урон экономике Украины. Иностранные контрагенты уже начали отказываться от услуг украинских компаний. Так, глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал сложившуюся ситуацию катастрофой. Он добавил, что доставлять товары с Украины дальнобойщики вынуждены более длинными маршрутами объезда через Румынию и Венгрию. Это приводит к возникновению очередей и на других границах, не только на польской. При этом через Польшу обычно идёт до 50% украинского товарооборота.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина испытывает трудности на границе с Польшей, вызванные политическими шагами соседней республики. Он отметил, что Украина готовит определённый план действий, киевские чиновники работают в этом направлении.

Владелец одной из украинских транспортных компаний Виктор Берестенко считает, что Украина станет «невыездной» страной. Кроме того, пересечение границы для украинского грузовика будет стоить на €300–500 дороже, чем сейчас.

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник отметил, что зарубежные контрагенты уже пытаются заместить украинскую продукцию за счёт других стран, включая Польшу.

Реакция на Украине

Украинский посол в Польше Василий Зварич 6 ноября заявил, что блокада автомобильных пунктов пропуска польскими дальнобойщиками на границе является болезненным ударом в спину Украине. Он призвал протестующих в Польше прекратить блокаду границы и выбрать другой вид отстаивания своих прав.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что на Украине перевозчики готовят иски в суд о возмещении ущерба. Он отметил, что данные о том, кто и на каких основаниях дал разрешение заблокировать границу станет основой для исковых заявлений.

Перевозчики провели акцию протеста у консульства Польши в Луцке в Волынской области на Западной Украине. Они потребовали, чтобы их польские коллеги прекратили блокировать пункты пропуска на границе двух стран и призвали обеспечить им надлежащие условия. Они обратились к генеральному консулу Славомиру Мисяку с требованием изменить ситуацию. Теперь украинские протестующие ожидают ответа польского дипломата.