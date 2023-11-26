Симферополь, 26 ноября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Попытки киевского режима блокировать международные контакты Крыма потерпели фиаско, заявил постпред республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Ilya Galakhov/Global Look Press

«Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», — сказал он «РИА Новости».

Мурадов добавил, что общий вектор международной работы постпредства региона направлен на содействие наращиванию антинацистской и антиколониальной борьбы против мирового доминирования Запада.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мурадов заявил, что страны Запада своими поставками нового оружия киевскому режиму ведут губительную политику, надевая на Украину «пояс смертника».

Он отметил, что Запад ведёт губительную и варварскую политику по отношению к Украине и украинскому народу, продолжая навязывать ей путь войны до последнего украинца.