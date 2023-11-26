Москва, 26 ноября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Российские футболисты не хотят делиться своими «баснословными» гонорарами с бойцами, участвующими в спецоперации, и не записываются добровольцами на фронт. Об этом первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв («Родина») заявил 26 ноября «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, известные ветераны футбола оказались падки на государственные деньги, но совершенно не способны встать на защиту страны, которая вырастила из них спортсменов и кормила на протяжении всей карьеры.

«Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю», — сказал Журавлёв.

Он отметил, что состоялся благотворительный матч с участием футбольных ветеранов и бойцов из дивизии имени Дзержинского, только что вернувшихся с передовой. Но при этом вовсе не подразумевалось, что вырученные от него средства пойдут на нужды бойцов.

Более того, подчеркнул Журавлёв, нет такого футболиста, который бы горячо приветствовал спецоперацию, не покинул Россию, а, напротив, записался добровольцем. Парламентарий упрекнул спортсменов за следование «на поводу у собственного кошелька».

В сентябре Журавлёв предлагал не финансировать футбольные клубы за счёт бюджета и крупных отечественных корпораций, а направлять эти средства на нужды СВО.

Как сообщало ИА Регнум, в августе бывший игрок московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Андрей Соломатин вступил в ряды фанатского батальона «Эспаньола» и отправился в зону спецоперации. Ранее он участвовал в доставке на передовую гуманитарной помощи.

Позднее в том же месяце командир штурмовой роты отряда «Эспаньола», фанат «Зенита» Михаил Турканов вынес на себе с поля боя под Артёмовском раненого фаната «Спартака».