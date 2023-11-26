Москва, 26 ноября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Киеве 10 лет назад произошёл силовой переворот, была свергнута легитимная власть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своём Telegram-канале.

Mstyslav Chernov Майдан. Киев. 2014

«Тогда произошёл переворот, была свергнута легитимная власть. Причём она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии европейских государств», — сказал Песков.

Он отметил, что Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а затем и откровенно нацистских настроений. А дальше это привело к возникновению режима, который оказался опасен для России, а также для русских на Украине, добавил представитель Кремля.

Он также выразил сожаление в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что «майдан» на Украине ознаменовал стремление к свободе.

«Очень жаль, ибо, наверное, никогда ещё в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник», — подчеркнул он.

Также Песков отметил, что Запад не радовался бы госпереворотам в своих странах, но у них сейчас в моде легковесный популизм, который ничего хорошего не приносит.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Песков заявил, что на Украине был не майдан, а силовой переворот, спонсировавшийся из-за рубежа. По его словам, факт того, что «майдан» финансировался из-за рубежа, прямо и косвенно был признан представителями зарубежных стран, что тоже ни для кого не тайна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина после евромайдана превратилась из промышленно развитой и многонаселённой республики в нищую вымирающую территорию. Она отметила, что Украина утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внешнюю и внутреннюю политику.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что майдан 2014 года стал развилкой в судьбе Украины, и, выбрав неверную дорогу, Киев дошёл по ней до состояния полураспада. Он констатировал, что США и другие страны Запада дважды прервали естественный процесс развития экономической, политической и культурной интеграции на постсоветском пространстве и довели ситуацию до того плачевного результата, который наблюдается сегодня. Фактически дело дошло до ликвидации украинской государственности.