Москва, 26 ноября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) не выплачивает клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) деньги за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

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«Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы», — приводит его слова ТАСС.

Митрофанов уточнил, что эти деньги ФИФА не направляет из-за того, что российские клубы находятся под санкциями.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит $209 млн клубам за участие игроков в ЧМ-2022. Причём компенсация полагается всем клубам, за которые футболист выступал в течение двух лет, предшествующих мундиалю.

На ЧМ-2022 выступали полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё (Камерун) и экс-защитник бело-голубых Гильермо Варела (Уругвай), бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен (Хорватия), экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич (Хорватия) и бывший игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк (Польша).

Чемпионат мира по футболу проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Ловрен и Влашич в составе сборной Хорватии стали бронзовыми призёрами, в матче за третье место хорваты обыграли сборную Марокко. Победителями стали аргентинцы, победившие в финале французов.