Москва, 26 ноября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем диктора, телеведущую и народную артистку РСФСР Анну Шатилову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анна Шатилова

«Уважаемая Анна Николаевна! Примите тёплые поздравления с юбилейным днём рождения. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения. За годы творческого пути вы внесли большой, созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций национальной дикторской школы, снискали высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей», — сказано в телеграмме.

Президент пожелал Шатиловой здоровья, успехов и всего наилучшего.

Анна Николаевна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в Московской области. Её отец скончался в немецком лагере военнопленных в 1943 году, мать работала поваром в детском приюте. Шатилова окончила отделение филологического факультета Московского областного педагогического института, где прошла отбор на должность диктора Гостелерадио СССР, которому ведущая посвятила более 29 лет. Шатилова вела советские выпуски информационных программ «Новости» и «Время», благодаря чему получила широкую известность. В 1963 году в прямом эфире диктор зачитала срочное сообщение об убийстве американского президента Джона Кеннеди.

С 1991 по 1995 год продолжала работать телеведущей в РГТРК «Останкино».

Шатилова имеет ряд государственных наград, среди которых почётное звание народной артистки РСФСР (1988), ордена Почета (2006) и «За заслуги перед Отечеством» III степени (2011).

В 2005 году президентским указом ведущая была отмечена благодарностью.

В 2020 году диктор приняла участие в озвучивании отреставрированной версии Парада Победы 1945 года.