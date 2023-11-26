Москва, 26 ноября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России уничтожили четыре беспилотника над Тульской, Брянской и Смоленской областями. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Максим Блинов/РИА Новости

Отмечается, что около 9:30 ВС России пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку дронов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, за ночь и утро 15 ноября средствами ПВО над российскими регионами были сбиты 20 украинских беспилотников самолётного типа. Запланированная противником террористическая атака подавлена, все дроны уничтожены, заявили в Минобороны РФ.

В воздушном пространстве Наро-Фоминского, Одинцовского, Раменского и Подольского городских округов Московской области ночью 26 ноября силами противовоздушной обороны были перехвачены пять украинских беспилотников. В трёх случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.