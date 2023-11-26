Москва, 26 ноября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверочных мероприятиях по информации о противоправных действиях мигранта в Москве. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Ранее в соцсетях была опубликована информация о противоправном и агрессивном поведении посетителя Московского метрополитена, предположительно, мигранта. По данному факту следователи начали процессуальную проверку.

«Главой ведомства дано поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Как передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил управлению своего ведомства по Самарской области возбудить уголовное дело по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя Самары. В ведомстве отметили, что была начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Участников и очевидцев случившегося также пытаются найти самарские полицейские.

Ранее в Сети появилась информация, что мигрант, который недавно освободился из мест лишения свободы, избил неизвестного молодого человека в Самаре. Нападавший выложил видеозапись своих действий в соцсетях. При этом стало известно, что он якобы находится на территории РФ незаконно.

Из России выдворят семью мигрантов из Таджикистана, чьи несовершеннолетние дети бросали камни в учительницу в Новосибирске. Поводом для проверки региональной прокуратурой послужила публикация в СМИ. В результате проверки прокуратура Ленинского района Новосибирска установила, что мать детей в этом году трижды привлекалась к ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, возбуждённому после конфликта между мигрантами и жительницей города Сызрани в одном из магазинов города.

Ранее социальных сетях появилась информация о том, что в декабре 2022 года в одном из магазинов города Сызрани произошёл конфликт между женщиной — покупателем и уроженцами республик из ближнего зарубежья, в результате женщине был причинён вред здоровью.