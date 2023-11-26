Москва, 26 ноября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу после временных ограничений на полёты. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«По решению государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов с 05:34 до 06:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — передаёт заявление пресс-службы агентство.

По данным пресс-служб аэропортов Внуково и Жуковский, ограничения на полёты были сняты в 6:30 по московскому времени, сейчас воздушные гавани работают штатно.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 ноября столичные аэропорты Внуково и Домодедово экстренно приостановили вылеты и прилёты.

По данным портала Flightradar, во Внуково два воздушных судна находились в зоне ожидания, задержаны были три рейса на вылет.

В Домодедово задержали один рейс.

Перед этим, в ночь на 26 ноября, украинские боевики предприняли попытку совершить массовое нападение на российские регионы с помощью беспилотников. Летевшие на Москву дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены силами ПВО в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.