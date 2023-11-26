Киев, 26 ноября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне слышен мощный взрыв», — сказано в тексте.

Воздушная тревога не объявлялась. Официальной информации о взрыве на данный момент нет.

Ранее украинское издание «Страна. ua» сообщило о звуках взрывов в Киевской области. Подробности инцидентов не приводятся. Перед этим была объявлена воздушная тревога в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях.

Как передавало ИА Регнум, ранее назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что в результате ночных ударов повреждена территория заводов.