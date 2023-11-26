Опубликованы кадры с попаданием беспилотника в жилой дом в Туле
Тула, 26 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Потерявший управление беспилотник врезался в жилой дом в Туле. Кадры с места происшествия опубликованы 26 ноября в Сети.
На видеозаписи видна яркая вспышка на многоэтажном доме. У припаркованных в жилом дворе машин сработала сигнализация. В кадр также попали обломки, лежащие на земле у одного из подъездов, и автомобили экстренных служб.
Обломки беспилотника повредили остекление в трёх квартирах. Пострадал один человек, его порезало осколками.
Как сообщало ИА Регнум, власти Тульской области ранее заявили о пресечении атаки двух беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом в ночь на 26 ноября. Оба беспилотника сбили средства ПВО. Один из них после потери управления разбился о многоэтажку в Туле.
Жителей подъезда с повреждёнными квартирами временно разместили в детском саду, позднее они вернулись к себе домой. Жильцы, у которых выбило стёкла, разместились у родственников. Им также предложили гостиничные номера.