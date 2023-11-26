Париж, 26 ноября, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Запад должен перестать идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснёмся! Давайте вести диалог с Россией, давайте забудем о Зеленском и поможем миру восторжествовать!» — написал он на своей странице в социальной сети.

По его словам, США и Германия хотят как можно скорее вернуться на российские рынки.

Как передавало ИА Регнум, лидер фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия признался, что российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Депутат заявил, что Россия согласилась бы на мирное урегулирование конфликта в том случае, если бы Украина отказалась от идеи вступления в НАТО.

Но в ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий, уточнил Арахамия.

Обозреватели немецкой газеты Bild 24 ноября отметили, что власти США и Германии хотят принудить руководителей киевского режима к мирным переговорам с Москвой и поэтому присылают Украине такие партии оружия, которых достаточно для удержания линии фронта, но не для наступления.