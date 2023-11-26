Брюссель, 26 ноября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Совет Европы (СЕ) намерен помочь генпрокуратуре Украины реализовать информационно-коммуникационную стратегию и повысить осведомлённость общественности о «военных преступлениях». Об этом 26 ноября сообщает RT, ссылаясь на соответствующий документ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Совет Европы реализует план действий для Украины «Устойчивость, восстановление и реконструкция», а также проект «Защита свободы выражения мнений и свободы СМИ на Украине». Он будет содействовать генпрокуратуре страны в рамках этих инициатив.

Уточнятся, что Совет Европы планирует привлечь к работе исполнителя, который будет оказывать офису генерального прокурора Украины услуги по содействию и консультированию в интересах реализации информационно-коммуникационной стратегии в военный период, а также повышать общественную осведомлённость и поддержку по вопросам военных преступлений и учреждения специального международного трибунала.

Консультант должен будет помочь генпрокуратуре Украины в исследовании общественного мнения, в проведении для сотрудников украинского ведомства тренингов на тему публичных выступлений, также ему предстоит оказывать помощь с публикациями материалов в международных СМИ.

В документе указано, что коммуникационная деятельность генпрокуратуры должна быть направлена на жителей Украины, проживающих в Евросоюзе беженцев, СМИ и международное политическое сообщество.

Согласно документу, Совет Европы хочет «напрямую заняться последствиями» вооружённого конфликта на Украине, содействуя институтам государственного аппарата страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по сути, против России «развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве».

В апреле 2022 года российский лидер заявлял, что поскольку и в информационном поле Запад терпит поражение, одурачивая своих граждан и используя монопольное положение на информационном пространстве в своих и некоторых других странах, всё равно терпя фиаско, здесь, на территории России, он перешёл к террору, к подготовке убийств российских журналистов.

Фейк о том, что якобы российские военные устроили расстрел жителей города Буча (Киевская область), аналогичен сфабрикованному на Западе фейку о применении химического оружия правительственными силами Сирии, ранее обращал внимание Путин.

В декабре 2022 года глава государства отмечал, что молодые люди в России попали под шквал информационных атак в нынешней геополитической ситуации. По его словам, «в связи с известными событиями» молодежь оказалась в уязвимом положении, он добавил, что информационное противоборство всегда имело место, «но сейчас приобрело особо острый характер».