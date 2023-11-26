Москва, 26 ноября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок забывает о том, что не все члены Европейского союза мечтают о присоединении Украины к этому блоку, находящемуся в плачевном состоянии. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна, и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он высказал мнение о том, что вступление в ЕС Украины, находящейся в столь плачевном состоянии, будет подрывать финансовое положение и единство этого блока.

«И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять Евросоюз, как утверждает Бербок», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, уверенный тон главы МИД Германии говорит о том, что в ЕС есть мощное крыло, которое из идейного фанатизма и по политическим причинам будет пытаться протащить Украину в Евросоюз несмотря ни на что.

«И что на Западе есть силы, в том числе в США, которые будут целенаправленно работать с европейскими правящими кругами, пытаясь убедить несогласных в том, что приём Украины «жизненно необходим» для Запада», — обратил внимание сенатор, добавив, что оплачивать всё, естественно, будут жители Европы, а не США.

Ранее Бербок заявила, что вступление Украины в Европейский союз отвечает геополитическим интересам блока и укрепит его. Она выразили мнение, что эта страна в будущем станет частью ЕС.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Financial Times сообщила, что вступление Украины в Европейский союз дорого обойдётся его членам. Украина в случае присоединения сможет получить €186 млрд за семь лет. Такие цифры содержатся в документе секретариата Совета ЕС.

Так, в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС Украине отойдёт €96,5 млрд. Ещё €61 млрд страна получит из фонда сплочения Евросоюза с целью сокращения экономических и социальных различий и содействия устойчивому развитию.

При этом, по оценкам исследования, в этом случае сельскохозяйственные субсидии другим членам ЕС сократятся примерно на 20%, а субсидий из фонда сплочения Евросоюза лишатся Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта. Кроме того, такой шаг приведет к ситуации, в которой некоторые страны союза будут вкладывать в общий бюджет больше денег, чем они оттуда получают.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что перед вступлением в Евросоюз Украину ждёт «трудный бой». При этом он заверил Киев в поддержке в конфликте и членстве в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на необходимость ответить на «очень трудные вопросы», прежде чем ЕС начнёт переговоры о вступлении Украины в сообщество. В частности, он отметил, что пока неизвестно, какая территория будет у Украины по завершении конфликта, поскольку спецоперация России всё еще продолжается.