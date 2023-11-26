Алагирский район, Северная Осетия, 26 ноября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. В Алагире Северной Осетии вечером 25 ноября неизвестные стреляли на улице в мужчину. Об инциденте сообщило РЕН ТВ.

kerttu Пистолет

Один из нападавших крепкого телосложения в черной одежде подошёл практически в упор к жертве, вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов. Второй соучастник находился в машине.

Мужчина пытался убежать, но пули по нему продолжали выпускать. Он упал, на звуки выстрелов сбежались люди, пытались оказать первую помощь.

Выяснилось, что пострадавший — 34-летний Алан Гагиев, брат главы Алагира Германа Гагиева. Он вышел из круглосуточной аптеки в тот момент, когда к крыльцу подъехал чёрный Mercedes.

Мужчина получил многочисленные огнестрельные ранения в легкое, ноги, бедро и руку. Он находится в реанимации.

Был объявлен план «Перехват», но поймать киллеров по горячим следам не удалось. Известно, что стрелявшему 30 лет, личность его установлена.

Мотивы попытки убийства пока неизвестны.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 17 ноября пенсионер устроил стрельбу в Московском метрополитене. Конфликт между торгующим шаурмой продавцом и 75-летним Камраном Караевым произошёл около 05:00, после чего мужчина ушёл за помповым ружьём «Бекас-3» и вернулся с ним к ларьку.

В процессе конфликта мужчины спустились в метро, начали бороться и ружьё выстрелило. Дробь попала в потолок.

13 ноября устроившего стрельбу рядом со школой в Нижневартовске мужчину задержали и изъяли у него пневматический пистолет. Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения злоумышленник начал стрелять по окнам жилых домов.

Правоохранители 5 ноября задержали мужчину, открывшего стрельбу у ресторана в центре Москвы. В ходе конфликта он несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического оружия, в результате чего пострадали четыре человека. Их госпитализировали.