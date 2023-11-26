Вашингтон, 26 ноября, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Российская армия сможет дойти до границы с Польшей, но вряд ли это нужно президенту РФ Владимиру Путину, заявил на своей странице в социальной сети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«У России есть силы, способные дойти до польской границы. Это не то, чего хочет Путин», — считает американский военный.

Макгрегор добавил, что русские не хотят управлять западной частью Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский политический обозреватель Бен Шапиро указал на неспособность украинских войск вытеснить Вооружённые силы России из Донбасса и Крыма. Он напомнил, что ВСУ не продемонстрировали никакой способности сделать это.

В Кремле заявили, что поставки киевскому режиму натовского оружия не снизят решимости России. Альянс продолжит дальнейшее повышение степени своей прямой вовлечённости в конфликт, но Россия не остановит спецоперацию для достижения поставленных целей, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.