Вашингтон, 26 ноября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Попытки Белого дома связать голод на Украине в начале 1930-х годов с российской спецоперацией совершенно нелепы и направлены на желание демонизировать Россию. Об этом заявили в дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум Мемориал памяти жертв голодоморов в Киеве

Американский лидер Джо Байден 25 ноября выступил с заявлением в память о жертвах «голодомора». Он упомянул спецоперацию, якобы Россия стремится подорвать продовольственную безопасность. Он назвал события тех годов результатом «бесчеловечной политики Иосифа Сталина и советского режима».

Российские дипломаты ответили, что США раскручивают лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев.

«Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю. Масштабный неурожай и нехватка продовольствия 90 лет назад стали настоящей гуманитарной катастрофой для Советского Союза», а разрушительные последствия этого явления — общая трагедия русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны», — напомнили об истории в посольстве РФ.

По мнению дипломатов, ещё нелепее выглядит стремление Вашингтона связать между собой «голодомор» и спецоперацию, отмечая в этом не более чем «новую попытку демонизировать Россию».

Дипломаты призвали американских чиновников, элиту признать ту ключевую роль, которую Запад сыграл в разжигании украинского кризиса и прекратить попытки снова привлечь внимание к обанкротившемуся киевскому режиму.

«Реальная цель сегодняшних заявлений — выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды, которые затем пойдут на строительство оборонных заводов, лишь раскручивая спираль конфликта», — резюмировали в своём сообщении дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, ситуацию вокруг Украины Запад теперь будет отсчитывать от 2022 года, до этого момента история их не интересует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тема «геноцида» стала краеугольным камнем новой идеологии, призванной оторвать Украину от России, превратить её в дрон-камикадзе, заряженный праведной ненавистью, считает Захарова.