Киев, 26 ноября, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Украина испытывает трудности на границе с Польшей, вызванные политическими шагами соседней республики, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции после прошедшего саммита Grain from Ukraine.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. <…> Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям», — сказал он, надеясь на разрешение проблемы.

Также Зеленский отметил, что Украина готовит определённый план действий, киевские чиновники работают в этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Львова Андрей Садовой обратился к польским властям с требованием закончить «позорную блокаду» границы с Украиной. Она слишком дорого обходится украинцам, сказал чиновник. По его словам, «гигантский вклад Польши в победу Украины» сводится на нет рядом маргиналов, которые блокируют поставки гуманитарных товаров в страну, второй год «защищающую безопасность Европы».

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной (Дорхуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава-Русская). Они заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока правительство Польши и власти ЕС не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, действовавшие до начала специальной военной операции России. Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.