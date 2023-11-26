Калуга, 26 ноября, 2023, 07:23 — ИА Регнум. В Калужской области ночью 26 ноября сбили украинские беспилотники на территории Дзержинского и Жуковского районов, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По предварительным сведениям оперативных групп, из людей никто не пострадал, также нет разрушений инфраструктуры, добавил глава Калужской области.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос признал превосходство российских средств радиоэлектронной борьбы. Они оказывают тяжёлое давление на ВСУ, заявил офицер. По его словам, благодаря РЭБ российская армия увеличила число используемых на передовой беспилотников, включая FPV-дроны, и наносит ими точные удары по позициям ВСУ.

В ночь на 26 ноября ВСУ попытались устроить массированную атаку на российские территории беспилотниками самолётного типа. Несколько дронов сбили в небе над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

В ночь на 29 сентября сбили украинский беспилотник в небе над Калужской областью. Разрушительных последствий и жертв не было.