Киев, 26 ноября, 2023, 07:08 — ИА Регнум. На Украине до конца 2023 года подготовят закон, по которому будет предусмотрено увеличение полномочий сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов). Об этом в интервью Radio NV заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Он напомнил, что в настоящее время сотрудники территориальных центров комплектования не вправе останавливать человека, вручать ему повестку, требовать у него документы. Полиция не всегда оказывает содействие, боясь оказаться в центре скандала, чтобы не привлекать человека, пояснил Костенко.

По его словам, в разработке законопроекта примут участие министерство обороны страны и генеральный штаб. Подготовленный до конца года документ расширит права сотрудников военкоматов, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в Хмельницкой области Украины представители военкомата попытались силой забрать мужчину призывного возраста прямо из больницы. Призывник объяснил, что хочет пройти полноценный медосмотр, так как в территориальном центре комплектования ему «поставили печать», несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем.

Глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия 23 ноября рассказал о разработке на Украине нового закона о мобилизации. Комплексный документ будет содержать новые правила ротации и мобилизации, а также решит вопрос, с какого возраста граждане попадают под призыв. В разработке законопроекта участвуют генштаб и министерство обороны Украины, сказал он.