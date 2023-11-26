Москва, 26 ноября, 2023, 06:37 — ИА Регнум. По информации Министерства обороны, ранним утром 26 ноября ликвидированы ещё несколько беспилотников ВСУ в четырёх регионах России.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Силами противовоздушной обороны ВС РФ в небе над Московской, Калужской, Тульской и Брянской областями уничтожены девять дронов самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Тульской областью перехватили два украинских беспилотника, при падении один из дронов врезался в жилой дом.

В трёх квартирах повреждено остекление. Один из жильцов получил лёгкое резаное ранение.

Ночью 26 ноября силами российских систем ПВО были уничтожены 11 беспилотников киевских боевиков. Дроны самолётного типа сбили над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Ночью 28 октября средства ПВО перехватили шесть БПЛА ВСУ. Четыре дрона сбили над Орловской и два беспилотника над Тульской областями.

Аэропорты Внуково и Домодедово в Москве экстренно приостановили вылеты и прилёты утром 26 ноября.