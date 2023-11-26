Собянин сообщил о перехвате украинского дрона на подлёте к Москве
Собянин: средства ПВО пресекли ещё одну попытку пролёта беспилотника к Москве
Раменское, Московская область, 26 ноября, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны отразили ещё одну попытку киевского режима атаковать Москву, сообщил 26 ноября мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе)», — написал он в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 ноября ВСУ предприняли попытку совершить массовое нападение на российские регионы с помощью беспилотников. Российские системы ПВО перехватили несколько дронов, проинформировал мэр Москвы.
Чуть позднее ещё один беспилотник попытался атаковать Москву, но был сбит силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков БПЛА нет, заявил Собянин.
Всего, по данным Минобороны России, утром 26 ноября были сбиты 20 украинских беспилотников.