Раменское, Московская область, 26 ноября, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны отразили ещё одну попытку киевского режима атаковать Москву, сообщил 26 ноября мэр российской столицы Сергей Собянин.

Mil.ru ПВО

«Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе)», — написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 ноября ВСУ предприняли попытку совершить массовое нападение на российские регионы с помощью беспилотников. Российские системы ПВО перехватили несколько дронов, проинформировал мэр Москвы.

Чуть позднее ещё один беспилотник попытался атаковать Москву, но был сбит силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков БПЛА нет, заявил Собянин.

Всего, по данным Минобороны России, утром 26 ноября были сбиты 20 украинских беспилотников.