Брянский район, Брянская область, 26 ноября, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Ранним утром 26 ноября в Брянской области средствами Минобороны были сбиты ещё два украинских беспилотника.

Иван Шилов ИА Регнум Брянск дроны

Губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале написал о второй за ночь атаке ВСУ на область.

«Средствами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над Брянским районом», — сообщил глава, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве обороны РФ сообщили, что ночью 26 ноября силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

В ночь на 26 ноября украинские боевики предприняли попытку совершить массовое нападение на российские регионы с помощью беспилотников. Летевшие на Москву дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены силами ПВО в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.