Вильнюс, 26 ноября, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Украина может перестать существовать как страна, если поддастся усталости от военного конфликта. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис на 29-м заседании Балтийского совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению дипломата, настрой и усталость украинцев становится всё очевиднее.

«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — цитирует Ландсбергиса сайт министерства иностранных дел Литвы.

Министр также добавил, что решать эту проблему должен Запад, имея «достаточную структурную мощь».

Как сообщало ИА Регнум, Украина не продержится в конфликте с Россией дольше февраля 2024 года, но в Белом доме до последнего будут отрицать проигрыш Киева, поделился мнением бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Такому прогнозу предшествует нежелание западных лидеров продолжать оказывать Украине финансовую помощь.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 ноября объявил, что конфликт на территории Украины продлится долго и ждать быстрых изменений ситуации на поле боя не следует. Каждый день будут какие-то сюрпризы.