Новый, 641-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован массированной атакой российских территорий украинскими беспилотниками самолётного типа. В ночь на 26 ноября над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями система ПВО сбила 11 БПЛА, информирует Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В Туле украинский беспилотник впервые с начала СВО влетел в жилую многоэтажку. Telegram-канал Mash показал видеокадры последствий попадания дрона в квартиру, расположенную на 12-м этаже дома по улице Хворостухина. Сказано об одном пострадавшем. Кроме того, произошедшее напугало детей, проживающих этажом ниже.

В Брянской области два беспилотных летательных аппарата самолетного типа сбиты над Карачевским и Брянским районами, информирует губернатор Александр Богомаз.

Ещё об одном сбитом дроне городском округе Подольск сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее летевшие на Москву беспилотники ВСУ были перехвачены и уничтожены силами ПВО в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.

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