Израиль получил новый список заложников для третьего обмена с ХАМАС
Тель-Авив, Израиль, 26 ноября, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Израилю предоставили новый список похищенных людей, которых планируют освободить в рамках третьего этапа соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщила 26 ноября газета Haaretz со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Израиль получил список заложников, которые, как ожидается, будут освобождены позднее в воскресенье. <…> Информация была передана семьям заложников», — уточнили в издании.
Личные данные фигурантов списка не приводятся.
Как сообщало ИА Регнум, соглашение о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС действует четыре дня с 24 ноября. За это время стороны договорились освободить удерживаемых в Газе 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.
Ранее ЦАХАЛ и ХАМАС провели два обмена удерживаемых граждан. На первом этапе ХАМАС освободило группу из 13 израильских заложников. Израиль отпустил 39 палестинских заключенных.
В рамках второго обмена стороны договорились об освобождении ХАМАС 20 заложников, семь из которых — иностранные граждане. ЦАХАЛ также выполнила свою часть договора и передала бывших заключённых израильских тюрем. По условиям сделки людей доставили на автобусах в город Бейтуния.