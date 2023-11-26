Киев, 26 ноября, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Те, кто бежит от мобилизации с Украины, и организаторы, стали в целях конспирации придумывать шифры. Об их изобретательности рассказала в своём Telegram-канале Госпогранслужба.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Так, уклонистам, желающим сбежать, неизвестные звонят с разных номеров телефона. Перед тем как сесть в автомобиль, на котором их будут везти к украино-словацкой границе, беглецы должны назвать контрольное слово «картофель».

В одном из случаев конспирация не удалась — украинские пограничники задержали пятерых уклонистов в сопровождении проводника в 200 метрах от границы.

За помощь в побеге из страны уклонисты заплатили от 5 до 8 тыс. долларов.

Услуги переправщиков мужчины находят в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября по всей Украине прошли митинги родственников мобилизованных, требующих отправить их домой, на отдых. Люди просили также принять закон, который бы ограничил срок службы 18 месяцами. В большинстве стихийных акций принимали участие женщины и подростки.

Комплексный план по вопросам мобилизации на Украине будет готов на следующей неделе. Об этом 24 ноября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он не назвал точного числа граждан Украины, которых предполагается мобилизовать.