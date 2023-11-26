Москва, 26 ноября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. В Московской области упал украинский беспилотник, пострадавших нет, сообщил 26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших после падения обломков БПЛА нет, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 ноября украинские боевики предприняли попытку совершить массовое нападение на российские регионы с помощью беспилотников. Летевшие на Москву дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены силами ПВО в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Также российским военным удалось поразить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Минобороны РФ подтвердили, что ночью 26 ноября силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников киевского режима. Разрушений и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.