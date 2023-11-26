Собянин: ещё один беспилотник сбили при попытке атаки на Москву
Собянин: в Подольске силы ПВО сбили летевший на Москву украинский беспилотник
Москва, 26 ноября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. В Московской области упал украинский беспилотник, пострадавших нет, сообщил 26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск», — написал он в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших после падения обломков БПЛА нет, добавил Собянин.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 ноября украинские боевики предприняли попытку совершить массовое нападение на российские регионы с помощью беспилотников. Летевшие на Москву дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены силами ПВО в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Также российским военным удалось поразить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Минобороны РФ подтвердили, что ночью 26 ноября силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников киевского режима. Разрушений и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.