Вашингтон, 26 ноября, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили вопросы оказания Западом военной помощи ВСУ. Об этом 25 ноября говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон. Украина

Стороны в частности говорили об обстрелах украинской территории с использованием ракет и беспилотников, уточнили приоритеты помощи в сфере безопасности, отметили в Пентагоне.

Главы оборонных ведомства намерены продолжать диалог.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны США Ллойд Остин не знает о реальной ситуации на Украине, заявил 23 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Украинские войска слабы и неспособны сейчас продолжать конфликт. У Киева нет даже обученных солдат, которые бы действовали под командованием опытных лидеров. При этом ранее шеф Пентагона заверил, что Украина обладает достаточными ресурсами для ведения боевых действия в зимний период. Военная помощь Киеву со стороны Вашингтона будет продолжена, пообещал Остин.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор признал, что США отправили Украине почти все запасы вооружения. Конфликт не разрешится в пользу Украины, у ВСУ нет шансов на победу, сказал американский офицер.