Минобороны: силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ в четырёх регионах России
Москва, 26 ноября, 2023, 04:57 — ИА Регнум. В Министерстве обороны РФ сообщили, что ночью 26 ноября силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников киевских боевиков.
Сбиты дроны самолётного типа над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Тем самым была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку.
Разрушений и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном прилёте беспилотников ВСУ. Атака противника была пресечена ночью 26 ноября.
Силами ПВО 26 ноября были сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, летевшие на Москву, сообщил Сергей Собянин.
Вооружённые силы России в ночь на 25 ноября выпустили по Украине рекордное количество беспилотников.