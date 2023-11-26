Москва, 26 ноября, 2023, 04:57 — ИА Регнум. В Министерстве обороны РФ сообщили, что ночью 26 ноября силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников киевских боевиков.

Иван Шилов ИА Регнум Брянск дроны

Сбиты дроны самолётного типа над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Тем самым была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку.

Разрушений и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном прилёте беспилотников ВСУ. Атака противника была пресечена ночью 26 ноября.

Силами ПВО 26 ноября были сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, летевшие на Москву, сообщил Сергей Собянин.

Вооружённые силы России в ночь на 25 ноября выпустили по Украине рекордное количество беспилотников.