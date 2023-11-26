Брянск, 26 ноября, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном прилёте беспилотников ВСУ. Атака противника была пресечена ночью 26 ноября.

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В своём Telegram-канале губернатор написал, что пресечена попытка киевских боевиков — силами ПВО уничтожены два беспилотника самолётного типа над Карачевским и Брянским районами.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — заверил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве и двух областях Украины в ночь на 26 ноября объявили воздушную тревогу.

Сирены взвыли в столице страны, а также в Киевской и Черкасской областях.

Вечером 25 ноября сирены предупредили население об опасности с воздуха в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Вооружённые силы России в ночь на 25 ноября выпустили по Украине рекордное количество беспилотников.

Бойцы тульского гвардейского соединения ВДВ выявили и уничтожили две группы украинской пехоты в районе опорного пункта под Артёмовском. Удар по пехоте ВСУ российские десантники нанесли с помощью FPV-дрона.